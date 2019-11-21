Замглавы МИД Турции: Держать нагорно-карабахский конфликт в международной повестке очень важно

Председатель Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев и руководитель азербайджанской общины Нагорного Карабаха Турал Гянджалиев в рамках визита в Анкару встретились с заместителем министра иностранных дел Турции Седатом Уналом.

Как сообщили Report в центре, на встрече были обсуждены турецко-азербайджанские отношения, перспективы сотрудничества, в том числе обсужден армяно-азербайджанский конфликт.

Во время встречи замминистра отметил, что данный конфликт очень важно держать в международной повестке.

В ходе беседы председатель Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев выразил признательность турецкой стороне за поддержку Азербайджана. Он отметил, что две страны всегда поддерживали друг друга, особенно в щепетильных вопросах. Обратив внимание на риторические выступления руководства Армении в последнее время, Ф.Шафиев подчеркнул, что реакция Турции, как члена Минской группы ОБСЕ, на эти выступления имеет большое значение.

На встрече присутствовал посол Азербайджана в Турции Хазар Ибрагим.

В рамках визита делегация также встретилась с директором Центра стратегических исследований при МИД Турции Уфуком Улуташем. В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между двумя мозговыми центрами, в том числе план деятельности в рамках подписанного в прошлом месяце меморандума о взаимопонимании.