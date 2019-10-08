МИД Азербайджана исключил имена граждан Южной Кореи из списка нежелательных лиц

Граждане Южной Кореи Жи Сун Ким, Лее Соо Жеонг и Мун Кйеонг обратились в министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана с просьбой исключить их имена из "Списка иностранных граждан, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджанской Республики".

Об этом сообщили Report в МИД Азербайджана.

В обращении Жи Сун Ким, Лее Соо Жеонг и Мун Кйеонг указали, что уважают суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в рамках признанных на международном уровне границ, а также законы страны, и что своим визитом на оккупированные территории ни в коем случае не намеревались ставить под сомнение территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Они также заявили, что не были осведомлены о последствиях визита и в будущем воздержатся от подобных незаконных визитов.

Обращение граждан Южной Кореи было рассмотрено в соответствующем порядке и принято решение об исключении их имен из списка нежелательных лиц.