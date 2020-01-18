Хикмет Гаджиев: Международное сообщество должно удвоить усилия для решения карабахского вопроса

Страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны оказать давление на официальный Ереван с целью исполнения им своих обязательств в рамках международного права.

Как передает Report, об этом в интервью Radio France Internationale (RFI) заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"Должно быть строгое требование, политическое дипломатическое давление со стороны стран-сопредседателей (Минской группы ОБСЕ – ред.), которые должны потребовать от Армении исполнения своих обязательств в рамках международного права", - заявил Х.Гаджиев.

Помощник президента отметил, что международное сообщество, в том числе сопредседатели МГ ОБСЕ, должны удвоить свои усилия для скорейшего урегулирования нагорно-карабахского конфликта на основе норм и принципов международного права.

"Военная оккупация (Нагорного Карабаха – ред.) незаконна", - добавил он.

Говоря о напряженности в ближневосточном регионе, Х.Гаджиев подчеркнул, что "существует серьезный потенциал для обострения отношений между Ираном и США", что непосредственно скажется на азербайджанцах, проживающих в Иране.

По его словам, Баку поддерживает "дружеские" отношения с Тегераном, с которым разделяет "традиции и культурные контакты".

Х.Гаджиев отметил, что Азербайджан также поддерживает дипломатические отношения с США и с конфликтующими друг с другом странами благодаря своему подходу неприсоединения и усилиям по налаживанию сотрудничества со своими партнерами.

"Франция является предпочтительным партнером", - сказал завотделом по вопросам внешней политики АП.