Мехрибан Алиева: Враг получил отпор и так будет всегда

Azərbaycan xalqı işğalla heç vaxt barışmayacaq! Bizim torpağımız, Vətən uğrunda mübarizəmiz müqəddəsdir! Bizim işimiz haqq işidir və Allah bizimlədir! Düşmənə layiqli cavab verildi və bu, hər zaman belə olacaqdır! Biz daha da güclü olmalıyıq və olacağıq, daha sıx birləşəcəyik! Şəhid analarına və atalarına öz dərin kədərimi və hörmətimi bildirirəm. Bu çətin günlərdə Azərbaycan xalqı sizinlədir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin! Yaralı əsgərlərimizə tezliklə şəfa versin! Allah Azərbaycanı və xalqımızı qorusun! ⠀ Азербайджанский народ никогда не смирится с оккупацией! Наша земля, наша борьба за Родину священны! Наше дело правое и Бог с нами! Враг получил отпор и так будет всегда! Мы должны стать и станем еще сильнее, еще сплочённее! Выражаю свою глубокую скорбь и уважение матерям и отцам ÑˆÐµÑ Ð¸Ð´Ð¾Ð². В эти трудные дни азербайджанский народ рядом с вами. Да упокоит ÐÐ»Ð»Ð°Ñ Ð´ÑƒÑˆÐ¸ Ð²ÑÐµÑ Ð½Ð°ÑˆÐ¸Ñ ÑˆÐµÑ Ð¸Ð´Ð¾Ð²! Ниспошлет скорейшего выздоровления нашим раненым солдатам! Да Ñ Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ‚ ÐÐ»Ð»Ð°Ñ ÐÐ·ÐµÑ€Ð±Ð°Ð¹Ð´Ð¶Ð°Ð½ и наш народ!