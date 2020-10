Хикмет Гаджиев: Армяне не хотят забирать тела погибших

"Азербайджан, руководствуясь принципами гуманизма, готов в одностороннем порядке передать Армении тела погибших армянских военных посредством Международного комитета Красного креста".

Как сообщает Report, об этом в Twitter написал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Мы заявили об этом 18 октября, но армянская сторона не отвечает. Отказываясь забирать тела, они преследуют цель скрыть реальное положение дел", - отметил Хикмет Гаджиев.