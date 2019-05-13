Глава МИД: Демократическое развитие Армении подтолкнет ее на субстантивные переговоры с Азербайджаном

© Report/ Elchin Murad https://report.az/storage/news/3647b80769fa8941669c4873f6f0ede1/5de3ab99-c4c9-4c7f-9d2e-0a78ef17de69_292.jpg

"Сегодня Азербайджан удовлетворен очень хорошим уровнем сотрудничества со всеми соседями, а с некоторыми государствами - носящими стратегический характер связями. Отношения с соседями - это приоритет".

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров сказал во время выступления на проходящей 13 мая в Брюсселе встрече министров иностранных дел ЕС и шести стран-участниц "Восточное партнерство".

Министр подчеркнул, что Азербайджан утвердился в регионе, а также в отношениях с ЕС в качестве надежного партнера: "К сожалению, в соседстве ЕС и Азербайджана некоторые вопросы все еще должны быть урегулированы. Ряд региональных перспектив, в том числе коммуникации, торговые проекты и некоторые другие инициативы остаются заложниками нерешенных конфликтов.

Мы верим, что будущее и успех "Восточного партнерства" зависит именно от сохранения в регионе безопасности и стабильности.

Поэтому ЕС и его члены включительно должны полностью поддерживать и следовать принципу территориальной целостности и неприкосновенности границ, признанных на международном уровне.

В завершении я бы хотел отметить, что демократическое развитие Армении подтолкнет эту страну на субстантивные переговоры с Азербайджаном, что в с вою очередь, приведет к возвращению в родные дома азербайджанцев, насильно подвергнувшихся этнической чистке".