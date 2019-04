Глава МИД Азербайджана: Госсекретарь США предложил провести очередную встречу по Карабаху в Вашингтоне

США предложили главам МИД Азербайджана и Армении встретиться в Вашингтоне для продолжения обсуждения по нагорно-карабахскому урегулированию.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на пресс-конференции в Варшаве.

Комментируя ход переговоров по нагорно-карабахскому урегулированию, глава МИД отметил встречу состоявшуюся 15 апреля в Москве.

"Нам нужен прорыв в переговорах. Я могу сказать, что не столь позитивно настроен по этому поводу, но если говорить реалистично, нужно удвоить усилия. Это делает Россия - на последней встрече принимал участие глава МИД России Сергей Лавров. А вчера мы получили приглашение от США посетить Вашингтон, где Госсекретарь США также намерен внести свой вклад для продвижения переговоров", - заявил Э. Мамедъяров.

Foreign Minister #ElmarMammadyarov speaks about the settlement of the #Armenia-#Azerbaijan conflict & recent meeting of the FM’s in Moscow at the joint press briefing in Warsaw. @mfa_russia @StateDept @francediplo_EN @Slovakia_OSCE pic.twitter.com/KHCRh0WTrO