Госкомитет: Европейский суд должен принять в отношении Армении эффективные меры

10 сентября заместитель председателя Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Фуад Гусейнов встретился с руководителем Департамента исполнения решений Евросуда по правам человека Вероникой Котек и ее заместителем Кларе Овей.

Как сообщили Report в Госкомитете, на встрече гости были проинформированы о нынешней ситуации вокруг армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, проблеме беженцев и вынужденных переселенцев в нашей стране в результате оккупационной политики армян, а также об опыте, накопленном в решении этой проблемы.

Было отмечено, что резолюции Совета Безопасности ООН, ОБСЕ, ПАСЕ, ОИК, Европейского парламента и других структур, осуждающие оккупационную политику Армении и требующие немедленного и безоговорочного вывода захватнических войск с оккупированных азербайджанских территорий, до сих пор остаются на бумаге и что безразличие мирового сообщества к данному вопросу вызывает удивление и сожаление. Было отмечено, что Европейский суд по правам человека должен принять в отношении Армении эффективные меры за правонарушения и преступления, совершенные в отношении азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев.

Выразив признательность за теплый прием, гости высоко оценили усилия Азербайджана по решению проблем азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, подчеркнув важность скорейшего разрешения конфликта.

В то же время на встрече провели широкий обмен мнениями о представляющих взаимный интерес вопросах.