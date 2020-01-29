Доцент Университета Мальмё: Нормы международного права в отношении карабахского конфликта не выполняются

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К сожалению, на данный момент нет никакого прорыва в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает Report, об этом на презентации книги "Спорные территории и международное право: Сравнительный анализ Нагорного Карабаха и Аландских островов" доцента шведского университета в Мальмё Камала Макили-Алиева заявил директор Центра исследований международных отношений Фарид Шафиев.

Он также подчеркнул, что при этом важно обсуждать, какой именно статус автономии может быть предоставлен армянам Карабаха в случае урегулирования конфликта.

В свою очередь автор книги Камал Макили-Алиев подчеркивает, что сегодня нормы международного права относительно нагорно-карабахского конфликта не выполняются в достаточной степени.

"Тематика международного права в вопросе нагорно-карабахского конфликта даже в достаточной степени не изучена. Ведь, если бы этот конфликт рассматривался с точки зрения международного права, то ни о каком вопросе самоопределения народов не могло бы идти и речи. Переговорный процесс ушел очень сильно в политическое русло и вопросы международного права остались за бортом, поэтому мы имеем все проблемы, в которых невозможно найти точки соприкосновения на каких-то объективных фактах. То есть, у нас есть позиция сторон, но каких-то объективных факторов, которым и является право, посередине нет. Право объективно. И лишь заинтересованность сторон, а именно Азербайджана, Армении и сопредседателей Минской группы ОБСЕ, может вернуть вопрос урегулирования в переговорное русло",-сказал он.

Эксперт Центра Фуад Чирагов также придерживается мнения, что 2019 год стал потерянным для урегулирования карабахского конфликта: "С приходом к власти Пашиняна были некоторые ожидания, но они не оправдались. Он противоречит сам себе, с одной стороны заявлял, что он не сможет представлять карабахских армян на переговорах, так как не был избран ими, однако спустя некоторое время он выступил с провокационным заявлением в Ханкенди, что Карабах- это часть Армении".