Азербайджанские солдаты показали Азыхскую пещеру

9 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил об освобождении Азербайджанской армией от оккупации ряда населенных пунктов, в том числе села Азых Ходжавендского района

Солдаты Азербайджанской Армии засняли видеокадры из Азыхской пещеры.

Как сообщает Report, соответствующий видеоролик был распространен в социальных сетях.

Ведущий видеосъемку военнослужащий рассказал, что армяне занимались грабежом и раскопками внутри пещеры.

Отметим, что пещера Азых расположена вблизи одноименного села. Вооруженные силы Армении оккупировали это село в 1993 году.

Азыхская пещера единственный многослойный памятник, относящийся к эпохе Антропогена. Азыхские находки доказывают, что Азербайджан считается одним из древнейших мест поселения человека.

Напомним, что 9 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил об освобождении Азербайджанской армией от оккупации ряда населенных пунктов, в том числе села Азых Ходжавендского района.