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Азербайджанские солдаты показали Азыхскую пещеру

Азербайджанские солдаты показали Азыхскую пещеру 9 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил об освобождении Азербайджанской армией от оккупации ряда населенных пунктов, в том числе села Азых Ходжавендского района
Нагорно-карабахский конфликт
19 ноября 2020 г. 10:17
Азербайджанские солдаты показали Азыхскую пещеру
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Солдаты Азербайджанской Армии засняли видеокадры из Азыхской пещеры.

Как сообщает Report, соответствующий видеоролик был распространен в социальных сетях.

Ведущий видеосъемку военнослужащий рассказал, что армяне занимались грабежом и раскопками внутри пещеры.

Отметим, что пещера Азых расположена вблизи одноименного села. Вооруженные силы Армении оккупировали это село в 1993 году.

Азыхская пещера единственный многослойный памятник, относящийся к эпохе Антропогена. Азыхские находки доказывают, что Азербайджан считается одним из древнейших мест поселения человека.

Напомним, что 9 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил об освобождении Азербайджанской армией от оккупации ряда населенных пунктов, в том числе села Азых Ходжавендского района.

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Версия на английском языке Azerbaijani soldier in Azykh Cave
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan əsgəri Azıx mağarasında

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