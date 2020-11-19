Азербайджанские солдаты показали Азыхскую пещеру

Солдаты Азербайджанской Армии засняли видеокадры из Азыхской пещеры.
Как сообщает Report, соответствующий видеоролик был распространен в социальных сетях.
Ведущий видеосъемку военнослужащий рассказал, что армяне занимались грабежом и раскопками внутри пещеры.
Отметим, что пещера Азых расположена вблизи одноименного села. Вооруженные силы Армении оккупировали это село в 1993 году.
Азыхская пещера единственный многослойный памятник, относящийся к эпохе Антропогена. Азыхские находки доказывают, что Азербайджан считается одним из древнейших мест поселения человека.
Напомним, что 9 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил об освобождении Азербайджанской армией от оккупации ряда населенных пунктов, в том числе села Азых Ходжавендского района.