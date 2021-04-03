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Житель Шуши: Я не представляю своей жизни без этого города

Житель Шуши: Я не представляю своей жизни без этого города Report представляет видеорепортаж, героями которого стала пожилая чета шушинцев
Мультимедиа
3 апреля 2021 г. 17:05
Житель Шуши: Я не представляю своей жизни без этого города

Багиров Эльмар Гусейнгулу оглу родился в 1945 году в Шуше, где и получил начальное образование.

Его супруга - Хаятова Ганира Зейнал гызы родилась в 1950 году в Агдаме, но окончила первый класс в шушинской школе № 7.

"Жители Шуши - друг другу родня. Мы с моим будущим супругом были соседями", - рассказывает Ганира ханум.

Они познакомились в Шуше в 1977 году, создали семью. В Шуше у молодой четы появились на свет три ребенка.

"Даже с закрытыми глазами я узнаю родную Шушу", - признается Эльмар бей, два брата которого пали шехидами в Шуше.

Report представляет видеорепортаж, героями которого стала пожилая чета шушинцев.

Оператор: Мирджавид Эминоглу

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