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Ветеран 44-дневной Отечественной войны: Раньше я таким не был...

Ветеран 44-дневной Отечественной войны: Раньше я таким не был... Энвер Мирзоев родился в 1987 году в Баку, корни же уходят в древний азербайджанский город Шуша. Резервистом был призван на военные сборы, там же его встретила Отечественная война. Уже 1 октября вступил в бой. Воевал в Ходжавенде, Физули и Джебраиле, при о
Мультимедиа
29 сентября 2021 г. 19:48
Ветеран 44-дневной Отечественной войны: Раньше я таким не был...
Энвер Мирзоев

Энвер Мирзоев родился в 1987 году в Баку, корни же уходят в древний азербайджанский город Шуша. Резервистом был призван на военные сборы, там же его встретила Отечественная война. Уже 1 октября вступил в бой. Воевал в Ходжавенде, Физули и Джебраиле, при освобождении одного из сел в Физулинском районе получил ранения.

В интервью Report Энвер Мирзоев поделился своими воспоминаниями о тяжелых боях за освобождение азербайджанских земель, о том, где встретил Победу.

"Это было 1 октября, - вспоминает Э.Мирзоев свой первый бой. - Самое сильное первое впечатление было, когда мы подошли к пригорку, за ним - нейтральная полоса, перейдя которую ты, можно сказать, вступаешь в бой. Я поднимался по пригорку, а в это время некоторые другие солдаты перешли его и попали под минометный огонь, понесли потери. И когда от взрыва из-за пригорка ты видишь взлетающие конечности, тогда понимаешь, что все, что ты видел до того, это было несерьезно. Серьезное начинается здесь и сейчас".

Энвер Мирзоев
Энвер Мирзоев

Участник 44-дневной войны отмечает, что инстинкт самосохранения на фронте отключается, "потому что ты волнуешься не только за себя, но и за тех, кто рядом с тобой. Ты их подмога, но и они - твоя подмога. Это смесь эмоций, это и адреналин. Приходит огромный поток информации, и ты не знаешь, как ее переварить, как ее воспринять".

"После всего этого кошмара ты сидишь и вспоминаешь - этот погиб, этот погиб, этот ранен, у этого нет ноги, и ты понимаешь, что молодые красивые ребята, которым жить и жить, остались на поле боя", - говорит Э.Мирзоев, потерявший не одного своего боевого товарища.

Энвер Мирзоев
Энвер Мирзоев

Он вспоминает, что встретил новость о победе в войне, когда был на реабилитации после ранения и вновь готовился к отправке на передовую: "Я проснулся, кто-то кричал: "Смотрите телевизор, включайте радио". Это была очень радостная новость. Желание побыстрее вернуться домой, увидеть родных, близких. Ты понимаешь, что все кончилось, ты никого больше не потеряешь, никого не ранят".

Он признается, что пройдя войну, стал более сентиментальным: "Когда вспоминаю погибших товарищей, находит очень сильная грусть. Раньше я таким не был. И со столькими смертями молодых друзей я не сталкивался. Я приобрел новых друзей. Стал более уверенным, пропало чувство страха".

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