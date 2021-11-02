В Баку почтена светлая память братьев-шехидов, погибших в один день

Сегодня день почтения памяти шехидов Отечественной войны - братьев Имана и Бахрама Мамедзаде.

Сегодня день почтения памяти шехидов Отечественной войны - братьев Имана и Бахрама Мамедзаде.

Как сообщает Report, члены семьи шехида, родственники, представители общественности, сотрудники Министерства обороны и Министерства по чрезвычайным ситуациям, представители Исполнительной власти Хазарского района посетили могилы шехидов в Аллее шехидов поселка Бина.

На церемонии была почтена память шехидов, отдавших жизнь за территориальную целостность Азербайджана, рассказано о проявленном ими героизме.

По словам отца героев - Эльмана Мамедова, Иман и Бахрам служили в Н-ской воинской части Гусарского района. "Когда началась Отечественная война, оба брата участвовали в боях на Физулинском, Джебраильском, Гадрутском и Ходжавендском направлениях. Они героически погибли при выполнении боевой задачи в окрестности Красного базара в Ходжавендском районе".

По словам боевого товарища шехидов - Аскера Гусейнова, утром 27 октября прошлого года они получили боевое задание: "Наш отряд в составе 14 человек попал в окружение вражеских сил в составе 50-60 человек. При выполнении боевого задания мы понесли потери - у нас было 11 шехидов и двое раненых".

По словам другого боевого товарища героев - Афгана Меликова, братья были отважными бойцами: "Иман всегда говорил, что будет рад, если станет шехидом...".

Отметим, что оба брата были посмертно награждены медалями "За Родину", "За освобождение Джебраила", "За освобождение Физули" и "За освобождение Ходжавенда".

Оператор: Вугар Ханларов

Монтаж: Мухаммед Агаев