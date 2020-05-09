В Баку метро открылось спустя 38 дней – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В соответствии с санитарно-эпидемиологической ситуацией и планом поэтапного смягчения особого карантинного режима, введенного на территории республики в связи с коронавирусом, сегодня была возобновлена деятельность Бакинского метрополитена.

Как сообщает Report, сегодня с 06:00 столичная подземка открыла двери для пассажиров.

Бакинское метро будет работать в привычном для себя режиме до 00:00 ночи, в соответствии с требованиями и правилами Оперативного штаба, в том числе "Методическими указаниями по профилактике коронавирусной инфекции в общественном транспорте".

Пассажиры метро должны непременно носить медицинские маски и придерживаться социальной дистанции.

В соответствии с постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики №124 от 2 апреля 2020 года, а также решением Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджанской Республики, воспользоваться услугами метрополитена смогут лица, получившие СМС-разрешение на выход из дома, а также лица, имеющие служебные удостоверения или справку с работы, зарегистрированные на портале icaze.e-gov.az.

В случае необходимости при входе в метро температура тела пассажира будет измеряться специальными медицинскими приборами. Метрополитен будет работать в усиленном режиме, интервалы следования поездов будут минимизированы настолько, насколько позволяют технические возможности.

Для обеспечения социальной дистанции будут использоваться аудиовизуальные, визуальные, статические методы информирования, а на сиденьях на станциях и в поездах будут нанесены оповещения.

Пассажиры смогут приобрести медицинские маски в аптеках, действующих на станциях метро.