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Шейтан базар и разрушенная мечеть Шаха Аббаса – в Тбилиси открылась уникальная выставка - ФОТОРЕПОРТАЖ 

Шейтан базар и разрушенная мечеть Шаха Аббаса – в Тбилиси открылась уникальная выставка - ФОТОРЕПОРТАЖ  В столице Грузии открылась выставка "Тбилиси пал сто раз и...".
Мультимедиа
2 июля 2021 г. 16:17
Шейтан базар и разрушенная мечеть Шаха Аббаса – в Тбилиси открылась уникальная выставка - ФОТОРЕПОРТАЖ 

В столице Грузии открылась выставка "Тбилиси пал сто раз и...".

Как сообщает грузинское бюро Report, в экспозиционных залах Тбилисского музея истории представлены 50 картин, на которых запечатлены бои в городе и этапы его восстановления.

Картины, хранящиеся в фонде музея, отображают многовековую борьбу за Тбилиси в историко-эстетическом контексте и уникальный облик города, созданный из переплетения различных культур.

В одном из залов представлены полотна таких живописцев как Ладо Гудиашвили, Залимхан Гололашвили, Шалва Макашвили, Давид Дзнеладзе, Аполлон Кутаталадзе и других, посвященные битвам, происходившим в Тбилиси вплоть до XIX века. В другом зале представлены работы Елены Ахвледиани, Гиго Габашвили, Мосе и Ираклия Тоидзе, Давида Гвелесиани, Александра Цимакуридзе и других мастеров кисти, отражающие жизнь в городе в мирное время.

Среди картин, привлекающих внимание посетителей и представленных на афише выставки - картина “Мечеть Шаха Исмаила”, написанная масляной краской Ричардом Карлом Зоммером (1866-1939), в центре которой изображена некогда существовавшая в Тбилиси мечеть Шаха Аббаса. Эта шиитская мечеть была возведена на месте небольшой церкви, разрушенной во время вторжения войск Шаха Исмаила (Хатаи) в 1522 году. В 1606 году мечеть была расширена, возведены минареты. Мусульманская святыня, известная под названием Голубая мечеть, была взорвана в 1951 году при строительстве нового моста Метехи. На полотне "Мост Метехи" кисти Зоммера тоже изображена эта мечеть, увы, безвозвратно канувшая в историю. Мечеть Шаха Аббаса можно лицезреть и на картине “Площадь” художника Амаяка Акопяна.

Вниманию посетителей выставки представлена уникальная картина "Шейтан базар на площади" работы Григора Шарбабчяна (1884-1942), посвященная старинному тбилисскому кварталу - Шейтан базары.

На одной из картин изображена нынешняя Джума-мечеть в Тбилиси. Автором работы "Древний Тбилиси и суннитская мечеть" является Давид Гвелесиани (1890-1949).

Выставка редчайших полотен продлится до 15 сентября. Путешествие по страницам истории Тбилиси совершенно бесплатно.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞeytan bazar, uçurulan Şah Abbas məscidi - Tbilisinin nadir rəsmləri - FOTOREPORTAJ 

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