Работник по поддержанию чистоты: Я не пользуюсь жилетом, нас бережет Аллах - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

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Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ В Баку наводящие чистоту у обочины дорог работники крайне редко пользуются новыми жилетами.

Наблюдения, проведенные сотрудником Report в различных районах столицы, доказали это.

В Насиминском, Ясамальском, Низаминском, Сабунчинском, Сабаильском и других районах Баку на дорогах и проспектах довольно редко можно увидеть тех, кто пользуется новыми жилетами.

Начиная с 4:00 утра на улицах и проспектах можно встретить работников, подметающих улицы. Однако при наблюдении оказалось, что на них нет жилетов. Уборщики, работающие на улице М.В.Шарифзаде в Ясамальском районе, сказали, что управлению выдано всего 5 униформ для работающих на территории. Однако никто ими не пользуется. Один из работников по поддержанию чистоты на проспекте Метбуат сказал, что не пользуется новым жилетом из-за отсутствия на нем карманов. Другие сказали, что им вовсе не выдали такую униформу.

Та же проблема существует у ответственных за чистоту в Насиминском, Сабаильском, Низаминском районах.

На части проспекта Гейдара Алиева, приходящейся на Наримановский район, мы стали свидетелями того, что только 6 работников пользуются новыми жилетами. Только трое из них задействовали светоотражатели на жилетах.

Пожилая женщина, привязав веревкой к спине коробку, подметает обочину проспекта в дождливую погоду, не обращая внимания на опасность. Несмотря на темное время суток, она даже не знает, как правильно пользоваться светоотражателями. На наш вопрос она ответила так: "Наверно, сели батарейки (элемент). Нас бережет Аллах. Сколько бы ни было жилетов, сколько мы будем жить, зависит от судьбы и удачи".

Некоторые говорят, что светоотражатели не работали изначально.

Отметим, что жилеты были изготовлены по заказу руководства МВД с целью защиты лиц, наводящих чистоту на магистральных дорогах, улицах и проспектах от наезда автомобилей. Основное преимущество спецодежды в наличии регулируемых мерцающих огней и специальных светоотражателей. Эти мерцающие огоньки и светоотражатели предусмотрены для привлечения внимания водителей и предотвращения возможных наездов на пешеходов. Жилеты были розданы наводящим чистоту работникам в прошлом месяце.