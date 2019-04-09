Пусть малышка растет здоровой - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

"Мехрибан мой первый ребенок и стала 10-миллионым жителем Азербайджана. Сегодня президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с нами. Я как родитель благодарю главу государства и первую леди. Я благодарю за оказанное нам внимание".

Об этом Report сообщила мать 10-миллионной жительницы Азербайджана Мехрибан Гасановой Нигяр Оджагова.

По словам Н.Оджаговой, она испытывает чувство гордости.

Директор Республиканского перинатального центра Севиндж Мамедова сообщила Report, что Н.Оджагова поступила в центр 5 апреля: "Ребенок родился 6 апреля в 03:30. Состояние ребенка удовлетворительное. Сегодня младенцу будут сделаны прививки и затем выпишут. Пусть растет здоровым".

Отметим, что сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились в Республиканском перинатальном центре с родителями 10-миллионного жителя Азербайджана Мехрибан Гасановой Рауфом Гасановым и Нигяр Оджаговой. Глава государства подарил родителям младенца квартиру и сказал, что на банковский счет новорожденного перечислены средства.