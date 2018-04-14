Представитель министерства: Работы в зоне оползня на Баилово продолжатся до августа - ИНТЕРВЬЮ

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Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Интервью Report с начальником отряда экспедиции геологического планирования Национальной геологоразведочной службы министерства экологии и природных ресурсов Рафигом Гасановым.

- Какова ситуация в зоне оползня на Баилово в настоящее время? Есть ли разница между моментом схода оползня и нынешней ситуацией?

- В настоящее время на Баиловском оползневом участке продолжаются мониторинговые работы, вместе с тем идут геологоразведочные и буровые работы. По последним данным, в динамике процессов активности не зарегистрировано.

- Какая работа была проделана в зоне оползня и какие работы планируется осуществить?

- В настоящее время на территории продолжаются разведочные работы. С этой целью на территории ведется бурение скважин, с которых берутся образцы пород и направляются на лабораторные анализы. Цель заключается в изучение экологического состава и физико-механических свойств пород, находящихся в глубоких зонах земли. Кроме этого, на территории установлены маяки и ведется постоянное наблюдение. Результаты отмечаются в особых журналах. По окончании процесса наблюдений будет составлен отчет, будет предоставлена информация о причинах процесса и возможных мерах.

- До какого периода будут продолжаться работы, осуществляемые министерством экологии и природных ресурсов?

- Работы продолжатся до августа этого года.

- Какие факторы указываются в качестве причины оползня и какой фактор выдвигается на передний план?

- Причина оползня на этой территории не отличается от других оползневых участков. Процесс произошел как вследствие природных, так и техногенных факторов. В качестве природного фактора можно указать сложное расположение и атмосферные осадки. Техногенный же фактор в том, что на нижней части склона проводились строительные работы, что повлияло на ослабление устойчивости склона, и в конечном итоге на динамику процесса.

- Через какой промежуток времени контролируется территория?

- Территория постоянно находится под контролем. На территории ведутся поисковые работы, осуществляются буровые работы, организуются наблюдения по маякам и мониторинги. Можно сказать, что каждый день наши представители находятся на территории и проводят визуальные наблюдения.

- В случае интенсивных дождей возникнет ли вновь опасность оползня на территории?

- Быть может, естественно это возможно. Сильные атмосферные осадки являются одним из природных факторов, влияющих на оползневый процесс.

- Есть ли опасность оползня для Телебашни, "Пламенных башень" и других территорий поблизости?

- Однозначно, нет. Эти территории расположены на коренных породах грунта. Нет никакого влияния оползня на Баилово для территорий Телебашни, "Пламенных башень" и Аллеи Шехидов, то есть этот оползневой процесс не может вызвать активность в динамике процесса на названных территориях.

Видео/фото: Эльчин Мурад