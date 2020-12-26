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Песня шехида Худаяра Юсифзаде прозвучала в Шуше

Песня шехида Худаяра Юсифзаде прозвучала в Шуше Худаяр спел эту песню в перерыве между боями Отечественной войны
Мультимедиа
26 декабря 2020 г. 14:23
Песня шехида Худаяра Юсифзаде прозвучала в Шуше

Распространены видеокадры с первой концертной программы, организованной для военнослужащих в Шуше Центром культуры Службы государственной безопасности Азербайджана.

Как передает Report, в концертной программе выступили известные деятели искусств Азербайджана.

Сначала ханенде Миралам Мираламов и Тайяр Байрамов озвучили азан с минаретов мечети в Шуше.

Впервые спустя 30 лет в Шуше, на Джидыр-дюзю, был исполнен "Баяты-шираз". Концертная программа продолжилась исполнением различных песен. Во время концертной программы также была воспроизведена запись песни "Vətən yaxşıdır" ("Родина лучше всего") на слова Алиаги Вахида в исполнении прапорщика Худаяра Юсифзаде. Худаяр спел эту песню в перерыве между боями Отечественной войны. Военнослужащий получил смертельное ранение в битве за Зангилан.

23 декабря в Шуше состоялось торжественное открытие административного здания Шушинского районного управления СГБ. В мероприятии приняли участие начальник СГБ генерал-полковник Али Нагиев, члены коллегии службы, сотрудники районного управления Шуши, высокопоставленные офицеры других правоохранительных органов и территориального гарнизона.

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Версия на азербайджанском языке 30 ildən sonra Şuşada ilk konsert proqramı

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