Пешеходные переходы, способствующие образованию пробок в Баку - ФОТО

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ В Баку на некоторых улицах нерегулярное пересечение улицы пешеходами приводит к образованию пробок.

Как сообщает Report, в определенных местах города в утренние и вечерние часы сотрудники дорожной полиции регулируют движение на "пешеходных зебрах", однако неурегулированность пешеходных переходов на других дорогах столицы в другие часы приводит к пробкам.

Отметим, что согласно 1-й части ст. 54 закона "О дорожном движении", если движение транспортных средств на пешеходных переходах регулируется регулировщиком или посредством светофора, при приближении к переходу водитель должен максимально снизить скорость и не подвергать опасности пешеходов, вступивших на полосу. Если пешеход вступил на полосу или собирается вступить на нее, водитель должен остановить транспортное средство и уступить дорогу пешеходу. Другое обстоятельство указано в 1-й части ст. 75 закона: сворачивающий направо или налево водитель должен уступить дорогу пешеходу, находящемуся на проезжей части дороги, куда сворачивает водитель. Отсюда видно, что водитель должен уступить дорогу, если даже там нет пешеходного перехода.

По этой причине пешеходы способствуют образованию пробок, проходя по специально обозначенному переходу в одиночку, а не группами.