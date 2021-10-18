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Облик северных врат Карабаха меняется - ФОТОРЕПОРТАЖ

Облик северных врат Карабаха меняется - ФОТОРЕПОРТАЖ В настоящее время в поселке Суговушан и селе Талыш Тертерского района идут масштабные восстановительно-реконструкционные работы. В жилые пункты, разрушенные в период оккупации, постепенно возвращается жизнь, облик Суговушана и Талыша меняется.
Мультимедиа
18 октября 2021 г. 17:49
Облик северных врат Карабаха меняется - ФОТОРЕПОРТАЖ

В настоящее время в поселке Суговушан и селе Талыш Тертерского района идут масштабные восстановительно-реконструкционные работы. В жилые пункты, разрушенные в период оккупации, постепенно возвращается жизнь, облик Суговушана и Талыша меняется.

Report представляет репортаж из считающихся северными вратами Карабаха Суговушана и Талыша.

Отметим, что 3 октября 2020 года азербайджанская армия освободила от армянской оккупации поселок Суговушан и село Талыш, где был поднят трехцветный флаг Азербайджана.

Фото: Эхтирам Джабиев 

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Версия на английском языке ФотоFrom the northern gate of Karabakh – story in pictures
Версия на азербайджанском языке ФотоQarabağın şimal qapısından - FOTOREPORTAJ

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