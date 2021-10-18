Облик северных врат Карабаха меняется - ФОТОРЕПОРТАЖ

В настоящее время в поселке Суговушан и селе Талыш Тертерского района идут масштабные восстановительно-реконструкционные работы. В жилые пункты, разрушенные в период оккупации, постепенно возвращается жизнь, облик Суговушана и Талыша меняется.

В настоящее время в поселке Суговушан и селе Талыш Тертерского района идут масштабные восстановительно-реконструкционные работы. В жилые пункты, разрушенные в период оккупации, постепенно возвращается жизнь, облик Суговушана и Талыша меняется.

Report представляет репортаж из считающихся северными вратами Карабаха Суговушана и Талыша.

Отметим, что 3 октября 2020 года азербайджанская армия освободила от армянской оккупации поселок Суговушан и село Талыш, где был поднят трехцветный флаг Азербайджана.

Фото: Эхтирам Джабиев