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    Мемориальный комплекс геноцида посетили более 100 тысяч человек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

    Посетители были проинформированы об учиненных армянами в Губе актах вандализма

    Губа. 31 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Губе отметили День геноцида азербайджанцев - 31 марта.

    Как сообщает Report, с утра Мемориальный комплекс геноцида посетили более 100 тыс. человек.

    Память жертв геноцида почтили приехавшие сюда со всех регионов Азербайджана тысячи граждан, в том числе представители интеллигенции, педагогические коллективы, работники учебных заведений, представители международной общественности.

    Посетители были проинформированы об учиненных армянами в Губе актах геноцида и вандализма.

    Отметим, что Мемориальный комплекс геноцида в Губе воздвигнут в память десятков тысяч азербайджанцев, погибших в результате геноцида, учиненного на территориях Азербайджана большевиками и армянскими вооруженными формированиями в 1918 году. Открытие комплекса состоялось в 2013 году.   

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