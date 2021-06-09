Любимые обитатели Тбилисского зоопарка – подарок Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Тбилисский зоопарк расположен вблизи Площади Героев в грузинской столице, в ущелье реки Вера. В истории 94-летнего зоологического парка самое трагическое событие произошло в ночь с 13 на 14 июня 2015 года. В результате сильного наводнения тогда погиб 21

Тбилисский зоопарк расположен вблизи Площади Героев в грузинской столице, в ущелье реки Вера. В истории 94-летнего зоологического парка самое трагическое событие произошло в ночь с 13 на 14 июня 2015 года. В результате сильного наводнения тогда погиб 21 человек, была полностью уничтожена нижняя часть зоопарка, из 600 зверей выжили меньше половины.

30 июня того же года в зоопарке появился первый детеныш. Олененка родила самка кавказского благородного оленя, которую Тбилисскому зоопарку подарил Бакинский зоопарк. Ей дали имя Пирра. И это имя не было выбрано случайно. Так как, согласно греческой мифологии, после посланного Зевсом потопа спаслись только Девкалион и Пирра. Именно они стали основоположниками новой расы. В Тбилисском зоологическом парке Пирру - детеныша Квикви и азербайджанского оленя называют символом создания нового зоопарка.

Сотрудники грузинского бюро Report посетили Тбилисский зоопарк и подготовили репортаж.

Олень, подаренный Азербайджаном вместе с семьей содержится в новом зоопарке, который создается в тбилисском районе Варкетели на площади в 48 гектаров.

По словам директора зоопарка Зураба Гуриелидзе, в новом парке будут созданы совсем другие условия для животных: "Самое главное и важное изменение, которое будет у нашего зоопарка - это консервативная функция. Здесь будет осуществляться сохранение и восстановление исчезающих видов. Они сначала будут содержаться в неволе, а потом будут возвращены в дикую природу".

Он подробно рассказал о передаче оленя Бакинским зоопарком:

"Олень, который передан нам Бакинским зоопарком, был для нас одним из целевых животных. Потому что, как известно, олени в Кавказском регионе находятся на грани исчезновения. Одна из наших задач – это восстановить разновидность Кавказского оленя, именно поэтому мы и ищем этих оленей по всему миру. К счастью у бакинского зоопарка был Кавказкий олень и нам его передали до наводнения. Идут переговоры насчет новых особей оленей и надеемся, что вскоре еще олени будут добавлены в наш зоопарк. Мы им можем взамен отправить зебр, по этому вопросу ведутся переговоры. Я хочу подчеркнуть, что необязательно меняться животными. Если один зоопарк может помочь другому, когда речь идет о защите и восстановлении исчезающих видов, то все происходит без предварительных условий. У оленя, переданного Азербайджаном, уже пять оленят. Пирра уже подросла и в этом году впервые стала матерью".

З. Гуриелидзе отметил, что олень из Бакинского зоопарка быстро адаптировался к условиям содержания и уход особых сложностей не доставляет.