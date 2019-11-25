Какова ситуация в зоне оползня на Биби-Эйбате? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Продолжаются расследования в связи с оползнем, который произошел минувшим днем в части дороги Баку-Сальян, пролегающей близ мечети Биби-Эйбат.

Съемочная группа Report побывала на территории и подготовила репортаж.

Руководитель пресс-службы Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли и начальник экспедиции геологического планирования Национальной службы геологической разведки министерства экологии и природных ресурсов Азиз Гаралов сделали заявления для Report.

24 ноября на территории бакинского поселка Биби-Эйбат произошел оползень. Из-за оползня приостановлено движение по новой дороге от мечети Биби-Эйбат в центр столицы. В результате оползня обрушилось асфальтовое покрытие дороги. Обрушение охватило 80-100 метров территории. Близ места обрушения под завалами остался прикаркованный автомобиль марки "Мерседес".

Прибывшие на место премьер-министр Али Асадов, глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов, председатель правления Госагентства автодорог Салех Мамедов, первый замминистра по чрезвычайным ситуациям Рафаэль Мирзоев и другие осмотрели место происшествия.

Представляем вам репортаж: