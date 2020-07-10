Как в магазинах Баку следят за правилами социальной изоляции?

Госструктуры регулярно проводят рейды в объектах по реализации продуктов питания

С целью контроля над исполнением методических поручений по профилактике коронавируса (COVID-19), утвержденных решением Кабмина, госструктуры регулярно проводят рейды в объектах по реализации продуктов питания.

Съемочная группа Report посетила несколько столичных магазинов.

Во время съемок в магазинах, расположенных в ряде районов столицы, наблюдалось следование поручениям Оперативного штаба при Кабмине и методическим поручениям по профилактике инфекции коронавируса.

На входе магазинов клиентам измеряют температуру, дезинфицируют руки. Только после этого клиенты могут попасть в магазин.

Кроме того в магазине установлены специальные значки для соблюдения социальной дистанции.

По словам заведующего маркетом, в течение дня температура работников также проверяется 2-3 раза, им даются рекомендации по следованию правилам гигиены.