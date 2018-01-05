 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Как население воспринимает введение ограничений на курение в общественных местах? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

    В некоторых запрещенных местах можно встретить курильщиков© Report

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Несколько дней назад президент Ильхам Алиев подписал закон "Об ограничении использования табачных изделий".

    Сотрудники Report провели опрос населения на центральных улицах Баку, чтобы узнать отношение людей к данному закону, а также посетили некоторые места, где курение табачных изделий запрещено, чтобы провести наблюдения в этой связи. Участники опроса однозначно заявили, что приветствует это решение.

    Однако, несмотря на вступление в силу закона, в местах большого скопления людей, в том числе на входах станций метро, остановках автобусов и такси можно наблюдать курильщиков. Наряду с этим, курящих сигареты людей можно встретить и в закрытых пространствах, переходах, где использование табачной продукции запрещено.

    Согласно закону, впредь использование табачных изделий запрещается в таких закрытых помещениях как рестораны. Некоторые владельцы ресторанов заявили о том, что уже запретили курение сигарет в помещениях, однако иные отказались отвечать на вопрос о соблюдении запрета на курение.

    Видео: Фири Салим

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi