Ичеришехер - ФОТОРЕПОРТАЖ

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Самая древняя часть Баку – Ичеришехер постоянно находилась в центре внимания.

На охватывающей 22 га территории Ичеришехер проживает свыше 1 300 семей.

Ежедневно, чтобы ознакомитьcя с редкой архитектурой Ичеришехер, погулять по старым улицам и переулкам, сюда приходит множество местных жителей и туристов.

На территории заповедника находятся известные памятники архитектуры – Девичья башня, комплекс Ширваншахов, десятки историко-архитектурных памятников – мечети, караван-сараи, бани, жилые дома, здесь действуют несколько музеев, посольства, отели, торговые объекты, кафе и рестораны.

Report предлагает вниманию читателей фоторепортаж из Ичеришехер.