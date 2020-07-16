Готовы ли вы идти на войну? - ОПРОС

С 12 июля продолжается обстрел подразделениями вооружённых сил Армении наших позиций на территории Товузского района на азербайджано-армянской границе. Все провокации врага решительно пресекаются.
Азербайджанская армия входит в ряды 50 самых сильных армий мира, и не случайно, что каждый гражданин Азербайджана считает армию своей опорой.
По этой причине после усугубления ситуации на фронте сотни молодых людей обратились в районные отделения Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу, заявив о желании воевать.
Учитывая патриотическую инициативу молодежи, Report провел опрос среди столичных жителей: