О нас
Report Georgia
Аудио новости

Герои Гадрута

Герои Гадрута Сегодня - знаменательный день в истории азербайджанского народа. В результате успешного контрнаступления доблестной Азербайджанской Армии под руководством Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, поселок Гадрут Ходжавендского района был очищен от окк
Мультимедиа
9 октября 2021 г. 17:51
Герои Гадрута

Сегодня - знаменательный день в истории азербайджанского народа. В результате успешного контрнаступления доблестной Азербайджанской Армии под руководством Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, поселок Гадрут Ходжавендского района был очищен от оккупантов. В минувшем году в этот день героические сыны Азербайджана освободили поселок от оккупации.

Сегодня военнослужащие, участвовавшие в боях за Гадрут, посетили поселок, где шли ожесточенные бои, и поделились своими воспоминаниями.

Пробираясь сквозь непроходимые заросли, взбираясь по горам и склонам, наши бойцы освободили Гадрут.

Report представляет фотографии героических военнослужащих азербайджанской армии, принимавших участие в боях за Гадрут.

Фото - Эхтирам Джаби

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоHadrut cəngavərləri - FOTOREPORTAJ

Самое читаемое

Жена Саакашвили: Сделаю все возможное, чтобы освободить Михаила
Жена Саакашвили: Сделаю все возможное, чтобы освободить Михаила
5 октября 2021 г. 10:32
Пользователи сообщили, что WhatsApp начал возвращаться к работе
Пользователи сообщили, что WhatsApp начал возвращаться к работе
5 октября 2021 г. 03:16
Генсек Рады азербайджанцев: В Украине много азербайджанцев, которыми заслуженно гордятся оба народа
ФотоГенсек Рады азербайджанцев: В Украине много азербайджанцев, которыми заслуженно гордятся оба народа
4 октября 2021 г. 18:29
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии после реконструкции Бакинского зоопарка
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии после реконструкции Бакинского зоопарка
7 октября 2021 г. 21:16
Гражданские самолеты Армении смогут использовать воздушное пространство Азербайджана
Гражданские самолеты Армении смогут использовать воздушное пространство Азербайджана
6 октября 2021 г. 12:58
AZAL начал использовать воздушное пространство над Арменией
AZAL начал использовать воздушное пространство над Арменией
6 октября 2021 г. 09:28
В Баку несколько школ перешли на 6-дневный учебный график
В Баку несколько школ перешли на 6-дневный учебный график
8 октября 2021 г. 17:29
Число погибших при обрушении дома в Батуми возросло до девяти человек
Число погибших при обрушении дома в Батуми возросло до девяти человек
9 октября 2021 г. 17:45
В Азербайджане закрыт офис представителя Верховного лидера Ирана
В Азербайджане закрыт офис представителя Верховного лидера Ирана
5 октября 2021 г. 15:43
Первая официальная делегация прибыла в аэропорт Физули
ВидеоПервая официальная делегация прибыла в аэропорт Физули
5 октября 2021 г. 01:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi