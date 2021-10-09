Герои Гадрута

Сегодня - знаменательный день в истории азербайджанского народа. В результате успешного контрнаступления доблестной Азербайджанской Армии под руководством Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, поселок Гадрут Ходжавендского района был очищен от окк

Сегодня - знаменательный день в истории азербайджанского народа. В результате успешного контрнаступления доблестной Азербайджанской Армии под руководством Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, поселок Гадрут Ходжавендского района был очищен от оккупантов. В минувшем году в этот день героические сыны Азербайджана освободили поселок от оккупации.

Сегодня военнослужащие, участвовавшие в боях за Гадрут, посетили поселок, где шли ожесточенные бои, и поделились своими воспоминаниями.

Пробираясь сквозь непроходимые заросли, взбираясь по горам и склонам, наши бойцы освободили Гадрут.

Report представляет фотографии героических военнослужащих азербайджанской армии, принимавших участие в боях за Гадрут.

Фото - Эхтирам Джаби