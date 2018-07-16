Болельщики "Карабаха" - на матче Франция-Хорватия - ФОТОРЕПОРТАЖ

Москва. 16 июля. REPORT.AZ/ Несколько десятков азербайджанских болельщиков понаблюдали за финальным матчем чемпионата мира по футболу Франция-Хорватия на стадионе в "Лужниках", сообщает российское бюро Report.

Житель Санкт-Петербурга Руслан Асгаров заказал билет еще несколько месяцев назад.

"Я обожаю футбол и не пропустил не одной игры чемпионата. Это уже 7-й матч, который буду смотреть со стадиона. Приятно быть частью этого праздника", - заявил он.

Р.Асганов - представитель строительного бизнеса. Специально для финальной игры он с товарищами раскрасили строительные каски в цвета хорватского герба.

Болельщики из России обещают приехать через два года в Баку на игры Евро-2020.

"Азербайджан - наша Родина. Болеем за сборную, клубы "Нефтчи" и "Карабах". Через 2 года в Баку приезжает большой футбол и мы обязательно приедем посмотреть", - говорят болельщики.

Наряду с этим, несколько человек с флагами Азербайджана и атрибутикой ФК "Карабах" приехали рейсом Баку-Москва прямо в день финала.

Эльвин Велиев родом из Агдама и является ярым поклонником "Карабаха". Говорит, что верит в успех команды в нынешнем розыгрыше Еврокубков. Как представитель букмекерской конторы, он рационально отмечает, что ставки на Францию выше, но сам будет болеть за хорватов.

"Хорваты - молодцы. Ну, а к французам в Азербайджане сами знаете какое отношение", -отметил Э.Велиев.

К слову, большая часть стадиона "Лужники" в этот день болела за хорватскую сборную.

На вопрос "кого вы предпочитаете сегодня?", болельщики из разных стран отвечали - "No France" (только не за Францию). Хотя у "трехцветных" были свои иностранные поклонники - большей частью натурализированные арабы.

Отметим, что происходящее на поле в финальном матче видели 3 миллиардов зрителей по всему земному шару.