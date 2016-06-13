Баку готов к "Формуле-1" - ФОТОРЕПОРТАЖ

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Ведутся последние работы по подготовке к предстоящему на днях в Баку Гран-при Европы "Формулы-1".

Как сообщает Report, трибуны уже установлены, территории pit-stop и paddok также приводятся в готовность.

В интервью журналистам директор по строительству бакинского городского кольца Томас Бутчер сказал, что готовы секторы для зрителей. Вдоль трассы для зрителей установлено 9 основных временных трибун. Расположенная напротив pit-stop 5-этажная трибуна считается основной. Здесь для зрителей предусмотрено 5 000 сидений. Для инвалидов, желающих наблюдать за гонками, также отведено 24 специальных сидений.

Отметим, что Гран-при Европы состоится 17-19 июня.