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    Баку готов к "Формуле-1" - ФОТОРЕПОРТАЖ

    Гран-при Европы состоится 17-19 июня

    Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Ведутся последние работы по подготовке к предстоящему на днях в Баку Гран-при Европы "Формулы-1".  

    Как сообщает Report, трибуны уже установлены, территории pit-stop и paddok также приводятся в готовность. 

    В интервью журналистам директор по строительству бакинского городского кольца Томас Бутчер сказал, что готовы секторы для зрителей. Вдоль трассы для зрителей установлено 9 основных временных трибун. Расположенная напротив pit-stop 5-этажная трибуна считается основной. Здесь для зрителей предусмотрено 5 000 сидений. Для инвалидов, желающих наблюдать за гонками, также отведено 24 специальных сидений. 

    Отметим, что Гран-при Европы состоится 17-19 июня. 

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