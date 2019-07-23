Автобус с грузинским номером мчится со скоростью 130 км/ч – ВИДЕО

В СМИ несколько раз поднимался вопрос в связи с автомобилями с грузинскими государственными номерами, предоставляющими услуги такси в Азербайджане, а также микроавтобусами, незаконно перевозящими пассажиров. Дорожная полиция сообщала, что это незаконно, и водители, занимающиеся данной деятельностью, были выявлены и оштрафованы. Однако остается более серьезная проблема. Речь идет о крупногабаритных автобусах с иностранными государственными регистрационными номерами.

Обратившийся к Report читатель сообщил о том, что водители курсирующих по маршруту Баку-Газах этих автобусов не соблюдают законы и правила дорожного движения. Эти водители управляют автобусы на большой скорости, совершают опасные маневры. Самое интересное то, что они размещают объявление о приеме заказов на азербайджанском языке, где указывают номера, обслуживаемые азербайджанскими операторами мобильной связи. Водители этих автобусов либо граждане Азербайджана, либо азербайджанцы-граждане Грузии. С большой долей вероятности они действуют на территории страны.

На видеокадрах, снятых одним гражданином, видны два крупногабаритных автобуса марки "Мерседес 403" с грузинскими государственными номерными знаками GE MO 403 KU и GE DA 646 KL. Два автобуса, движущиеся на высокой скорости, словно соревнуются. Один из автобусов занимает левую полосу. Второй едет по правой и набирает скорость, обогнав первый автобус, выезжает на левую полосу.

Водители нарушают правила дорожного движения, и в основном, придерживаются скорости 120-130 (это видно и на видео), а порой и 140 км/ч, а должны двигаться со скоростью 90 км/ч. С другой стороны, занимают левую полосу дороги, создавая тем самым угрозу другим водителям.

Второй вопрос заключается в том, в результате своей деятельности выплатят ли они налоги в госбюджет. Отправляются ли эти автобусы из Бакинского международного автовокзала, или действуют незаконно?

Руководитель пресс-службы Бакинского международного автовокзального комплекса (БМАК) Пярвин Мамедова сказала Report, что из Баку курсируют автобусы в направлении Батуми трижды в неделю, а в Тбилиси - ежедневно. Автобусы принадлежат компаниям-перевозчикам. Бакинский международный автовокзальный комплекс на основе договора пользуется услугами этих компаний:

"Конкретно про эти два автобуса хочу отметить, что ни один из этих автобусов с указанным регистрационным номером не действует на территории автовокзала. За автобусы, не относящиеся к автовокзалу, и осуществляющие международные и междугородние пассажироперевозки, БМАК не несет ответственности".

Начальник отдела Главного управления государственной дорожной полиции Кямран Алиев сказал Report, что при обнаружении любого нарушения правил либо визуально, либо с помощью технических средств, в соответствующем порядке составляется административный протокол: "Это касается и автомобилей с грузинскими государственными номерными знаками. Эта система работает долгое время, и в случае обнаружения фактов водители привлекаются к административной ответственности".