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В Азербайджане разрабатывается план действий по управлению медицинскими отходами

В Азербайджане разрабатывается план действий по управлению медицинскими отходами В Азербайджане разрабатывается план действий по управлению медицинскими отходами.
Милли Меджлис
21 декабря 2023 г. 12:59
В Азербайджане разрабатывается план действий по управлению медицинскими отходами

В Азербайджане разрабатывается план действий по управлению медицинскими отходами.

Как сообщает Report, об этом сказал член комитета Милли Меджлиса по здравоохранению Солтан Мамедов на общественных слушаниях в парламенте на тему "Управление медицинскими отходами".

Он отметил, что некоторые медицинские учреждения не утилизируют отходы должным образом.

"Зачастую встречаются факты вывоза медицинских отходов вместе с твердыми бытовыми отходами. В целом, существуют определенные трудности в управлении медицинскими отходами. Координация между учреждениями должна быть более четко определена. Необходимо усилить мониторинги в этой сфере", - сказал Мамедов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda tibbi tullantıların idarəolunması ilə bağlı fəaliyyət planı hazırlanır

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