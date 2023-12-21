В Азербайджане разрабатывается план действий по управлению медицинскими отходами

В Азербайджане разрабатывается план действий по управлению медицинскими отходами.

В Азербайджане разрабатывается план действий по управлению медицинскими отходами.

Как сообщает Report, об этом сказал член комитета Милли Меджлиса по здравоохранению Солтан Мамедов на общественных слушаниях в парламенте на тему "Управление медицинскими отходами".

Он отметил, что некоторые медицинские учреждения не утилизируют отходы должным образом.

"Зачастую встречаются факты вывоза медицинских отходов вместе с твердыми бытовыми отходами. В целом, существуют определенные трудности в управлении медицинскими отходами. Координация между учреждениями должна быть более четко определена. Необходимо усилить мониторинги в этой сфере", - сказал Мамедов.