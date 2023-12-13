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Азербайджан намерен расширить деятельность с ЕБРР по двум направлениям

Азербайджан намерен расширить деятельность с ЕБРР по двум направлениям Азербайджан обсудил с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) приоритеты двустороннего сотрудничества, поддержку частного сектора.
Финансы
13 декабря 2023 г. 12:21
Азербайджан намерен расширить деятельность с ЕБРР по двум направлениям

Азербайджан обсудил с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) приоритеты двустороннего сотрудничества, поддержку частного сектора.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

”В рамках визита в Соединенное королевство в ходе встречи с первым вице-президентом ЕБРР Юргеном Ригтеринком были рассмотрены возможности расширения совместной деятельности в области возобновляемых источников энергии и совершенствования экосистемы информационных технологий",-отметил министр.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan wants to expand activities with EBRD in 2 directions
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan EBRD ilə 2 istiqamət üzrə fəaliyyəti genişləndirmək istəyir

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