Азербайджан намерен расширить деятельность с ЕБРР по двум направлениям
Азербайджан намерен расширить деятельность с ЕБРР по двум направлениямАзербайджан обсудил с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) приоритеты двустороннего сотрудничества, поддержку частного сектора.
Азербайджан обсудил с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) приоритеты двустороннего сотрудничества, поддержку частного сектора.
Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "X".
”В рамках визита в Соединенное королевство в ходе встречи с первым вице-президентом ЕБРР Юргеном Ригтеринком были рассмотрены возможности расширения совместной деятельности в области возобновляемых источников энергии и совершенствования экосистемы информационных технологий",-отметил министр.
Birləşmiş Krallığa səfərimiz çərçivəsində Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının (@EBRD) birinci vitse-prezidenti Yurgen Riqterink (@JRigterink) ilə görüş zamanı ölkəmizlə ikitərəfli əməkdaşlığın perspektiv prioritetləri, bərpa olunan #enerji, özəl sektorun dəstəklənməsi və… pic.twitter.com/613ZMtcYUX