Азербайджан намерен расширить деятельность с ЕБРР по двум направлениям

Азербайджан обсудил с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) приоритеты двустороннего сотрудничества, поддержку частного сектора.

Азербайджан обсудил с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) приоритеты двустороннего сотрудничества, поддержку частного сектора.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

”В рамках визита в Соединенное королевство в ходе встречи с первым вице-президентом ЕБРР Юргеном Ригтеринком были рассмотрены возможности расширения совместной деятельности в области возобновляемых источников энергии и совершенствования экосистемы информационных технологий",-отметил министр.