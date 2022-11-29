В Азербайджане для вождения квадроциклом потребуются водительские права

Проект, который предусматривает государственную регистрацию транспортных средств, развивающих скорость более 50 км/ч и наличие водительского удостоверения для их вождения, принят Милли Меджлисом в первом чтении.

Проект, который предусматривает государственную регистрацию транспортных средств, развивающих скорость более 50 км/ч и наличие водительского удостоверения для их вождения, принят Милли Меджлисом в первом чтении.

Как сообщает Report, это отражено в проекте поправок к закону "О дорожном движении", который был вынесен на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Поправкой предлагается установить требование о государственной регистрации всех транспортных средств с конструктивной максимальной скоростью более 50 километров в час и обеспечении их государственным регистрационным знаком.

Таким образом, трициклы и квадроциклы будут подлежать государственной регистрации, а для управления ими потребуется водительское удостоверение.

Проект был принят в первом чтении.