В Азербайджане будет вводиться карантин в местах обнаружения космических объектов и их частей

В местах обнаружения космических объектов и их частей на территории Азербайджанской Республики будет разрешено введение временного карантина в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики о космической деятельности.

В местах обнаружения космических объектов и их частей на территории Азербайджанской Республики будет разрешено введение временного карантина в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики о космической деятельности.

Как сообщает Report, это отражено в новом законопроекте "О космической деятельности“, который был рассмотрен в первом чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

В проекте отмечается, что при осуществлении в Азербайджанской Республике космической деятельности и деятельности в сфере космической промышленности для соблюдения требований охраны окружающей среды, экологической и технической безопасности принимаются меры, предусмотренные законами Азербайджанской Республики “Об охране окружающей среды”, “Об оценке воздействия на окружающую среду”, “Об экологической безопасности” и “О технической безопасности” соответственно.

В местах обнаружения космических объектов и их частей на территории Азербайджанской Республики допускается введение временного карантина в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики о космической деятельности. Для спасения экипажа пилотируемого космического объекта, потерпевшего крушение на территории Азербайджанской Республики, органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти, принимаются меры, а также в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики о космической деятельности на территории аварии вводится временный карантин.

Если зарегистрированный в реестре космический объект не может управляться космическим оператором, вместо него в целях безопасности космического полета по договору управление космическим объектом осуществляется Национальным космическим оператором. В это время собственник космического объекта, зарегистрированный в реестре, должен предоставить национальному космическому оператору возможность временного управления космическим объектом.

Новый законопроект был вынесен на голосование после обсуждения и принят в I чтении