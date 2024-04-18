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Спикер Милли Меджлиса: Грубое попирание Францией прав народов неприемлемо

Спикер Милли Меджлиса: Грубое попирание Францией прав народов неприемлемо Азербайджан во время своего председательства в Движении неприсоединения уделял особое внимание борьбе с неоколониализмом.
Милли Меджлис
18 апреля 2024 г. 18:15
Спикер Милли Меджлиса: Грубое попирание Францией прав народов неприемлемо

Азербайджан во время своего председательства в Движении неприсоединения уделял особое внимание борьбе с неоколониализмом.

Как сообщает Report, об этом заявила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на встрече с делегацией во главе с председателем комитета по инфраструктуре, территориальному планированию, устойчивому развитию, энергетике, транспорту и связи Конгресса Новой Каледонии Найселлин Омайрой.

По словам Гафаровой, Франция вместо извинений за противоправные действия в отношении своих колоний в прошлом продолжает колониальную политику в новой форме.

Она сказала, что в основе политики неоколониализма лежат расизм, ксенофобия, стремление ставить свои права и интересы выше других.

Говоря о результатах референдума, проведенного в Новой Каледонии без участия более половины населения, председатель Милли Меджлиса заявила, что грубое нарушение Францией прав народов посредством таких примитивных средств в XXI веке неприемлемо.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin sədri: Fransanın xalqların hüquqlarını kobud şəkildə pozması qəbuledilməzdir

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