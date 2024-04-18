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Самед Сеидов: Верим, что Новая Каледония обретет независимость

Самед Сеидов: Верим, что Новая Каледония обретет независимость Верим, что Новая Каледония обретет независимость.
Милли Меджлис
18 апреля 2024 г. 16:53
Самед Сеидов: Верим, что Новая Каледония обретет независимость

Верим, что Новая Каледония обретет независимость.

Как сообщает Report, об этом сказал депутат Милли Меджлиса Самед Сеидов на конференции в парламенте Азербайджана на тему "История, современные вызовы и ожидаемое будущее".

"Мы не должны забывать ряд исторических фактов, таких как распад Советского Союза, окончание Холодной войны, падение Берлинской стены, победу Азербайджана. Этой победой наша страна показала миру пример обеспечения благосостояния и прав народов. Азербайджан поделится своим опытом с такими странами, как Новая Каледония. Мы верим, что Новая Каледония обретет независимость, и ее народ будет представлен в международных организациях как представитель независимого государства".

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Версия на английском языке Samad Seyidov: ‘We believe that New Caledonia will gain its independence’
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan parlamentinin komitə sədri: Yeni Kaledoniyanın müstəqillik qazanacağına inanırıq

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