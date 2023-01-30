Сахиба Гафарова: Вся ответственность за теракт в посольстве Азербайджана в Тегеране лежит на иранской стороне

Вся ответственность за террористический акт против посольства Азербайджана в Тегеране лежит на иранской стороне.

Вся ответственность за террористический акт против посольства Азербайджана в Тегеране лежит на иранской стороне.

Как сообщает Report, об этом заявила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, выступая на сессии 17-й конференции Парламентского союза Организации Исламского Сотрудничества.

Говоря о совершенном 27 января нападении на посольство Азербайджана в Иране, Гафарова решительно осудила этот теракт, отметив, что он повлек серьезную международную реакцию.

Спикер напомнила, что иранская сторона должна была выполнить свои обязательства, вытекающие из Венской конвенции о дипломатических отношениях, относительно обеспечения безопасности посольств и их сотрудников.

"Мы требуем, чтобы исполнители и заказчики этого теракта были выявлены как можно скорее и наказаны самым беспристрастным образом", - сказала Гафарова.