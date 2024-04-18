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Сахиба Гафарова: Франция хочет продолжить политику колониализма и на Южном Кавказе

Сахиба Гафарова: Франция хочет продолжить политику колониализма и на Южном Кавказе Франция намерена продолжить политику колониализма и в регионе Южного Кавказа.
Милли Меджлис
18 апреля 2024 г. 18:00
Сахиба Гафарова: Франция хочет продолжить политику колониализма и на Южном Кавказе

Франция намерена продолжить политику колониализма и в регионе Южного Кавказа.

Как сообщает Report, об этом председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова сказала на встрече с находящейся с визитом в Азербайджане делегацией Конгресса Новой Каледонии.

Она подвергла критике политику Франции, направленную на дестабилизацию в регионе Южного Кавказа.

С. Гафарова отметила, что Франция намерена продолжать политику колониализма, который является черным пятном в ее истории, не только в своих бывших колониях, но и в других регионах, в том числе в регионе Южного Кавказа: "В настоящее время Париж усиливает напряженность в регионе, провоцирует милитаризм".

Спикер добавила, что члены парламента Азербайджана решительно осуждают лицемерную политику Франции и прилагают усилия для разоблачения политики неоколониализма этой страны.

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Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova: Fransa öz tarixində qara ləkə olan kolonializmi Cənubi Qafqazda davam etdirmək istəyir

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