Сахиба Гафарова: Франция хочет продолжить политику колониализма и на Южном Кавказе

Франция намерена продолжить политику колониализма и в регионе Южного Кавказа.

Франция намерена продолжить политику колониализма и в регионе Южного Кавказа.

Как сообщает Report, об этом председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова сказала на встрече с находящейся с визитом в Азербайджане делегацией Конгресса Новой Каледонии.

Она подвергла критике политику Франции, направленную на дестабилизацию в регионе Южного Кавказа.

С. Гафарова отметила, что Франция намерена продолжать политику колониализма, который является черным пятном в ее истории, не только в своих бывших колониях, но и в других регионах, в том числе в регионе Южного Кавказа: "В настоящее время Париж усиливает напряженность в регионе, провоцирует милитаризм".

Спикер добавила, что члены парламента Азербайджана решительно осуждают лицемерную политику Франции и прилагают усилия для разоблачения политики неоколониализма этой страны.