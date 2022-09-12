Парламент утвердит соглашение о военно-техническом сотрудничестве между Азербайджаном и Узбекистаном.
Как сообщает Report, законопроект "Об утверждении Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Узбекистан о военно-техническом сотрудничестве" включен в повестку дня заседания комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.
Заседание комитета состоится 16 сентября.
Затем вопрос будет вынесен на обсуждение на пленарном заседании ММ.