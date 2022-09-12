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Парламент утвердит соглашение о военно-техническом сотрудничестве между Азербайджаном и Узбекистаном

Парламент утвердит соглашение о военно-техническом сотрудничестве между Азербайджаном и Узбекистаном Парламент утвердит соглашение о военно-техническом сотрудничестве между Азербайджаном и Узбекистаном.
Милли Меджлис
12 сентября 2022 г. 17:39
Парламент утвердит соглашение о военно-техническом сотрудничестве между Азербайджаном и Узбекистаном
Report.az

Парламент утвердит соглашение о военно-техническом сотрудничестве между Азербайджаном и Узбекистаном.

Как сообщает Report, законопроект "Об утверждении Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Узбекистан о военно-техническом сотрудничестве" включен в повестку дня заседания комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.

Заседание комитета состоится 16 сентября.

Затем вопрос будет вынесен на обсуждение на пленарном заседании ММ.

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Версия на английском языке Parliament to ratify agreement on military-technical cooperation between Azerbaijan and Uzbekistan
Версия на азербайджанском языке Parlament Azərbaycanla Özbəkistan arasında hərbi-texniki əməkdaşlıq haqqında sazişi təsdiqləyəcək

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