Парламент утвердит соглашение о военно-техническом сотрудничестве между Азербайджаном и Узбекистаном

Парламент утвердит соглашение о военно-техническом сотрудничестве между Азербайджаном и Узбекистаном.

Парламент утвердит соглашение о военно-техническом сотрудничестве между Азербайджаном и Узбекистаном.

Как сообщает Report, законопроект "Об утверждении Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Узбекистан о военно-техническом сотрудничестве" включен в повестку дня заседания комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.

Заседание комитета состоится 16 сентября.

Затем вопрос будет вынесен на обсуждение на пленарном заседании ММ.