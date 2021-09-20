Определен план работ осенней сессии Милли Меджлиса

Определен план законодательной работы осенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана в 2021 году.

Определен план законодательной работы осенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана в 2021 году.

Как стало известно Report, на сессии планируется рассмотрение новых законопроектов, а также обсуждение в очередных чтениях оставшихся от предыдущей сессии документов.

Среди них "О ломбардах", "О высшем образовании", "О продовольственной безопасности", "О репродуктивном здоровье", "О статусе военнослужащих", "О сохранении и развитии искусства азербайджанского мугама", "О медиа", "О туризме" и пр.

В план законодательных работ осенней сессии парламента также входят законопроекты, включенные в пакет госбюджета.

В ходе сессии также планируется рассмотрение законопроектов, внесенных в порядке законодательной инициативы президентом Азербайджана, депутатами парламента, Верховным Судом, Генеральной прокуратурой, Верховным Меджлисом Нахчывана.