О нас
Report Georgia
Аудио новости

Определен план работ осенней сессии Милли Меджлиса

Определен план работ осенней сессии Милли Меджлиса Определен план законодательной работы осенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана в 2021 году.
Милли Меджлис
20 сентября 2021 г. 09:46
Определен план работ осенней сессии Милли Меджлиса
0 : 00
0 : 00

Определен план законодательной работы осенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана в 2021 году.

Как стало известно Report, на сессии планируется рассмотрение новых законопроектов, а также обсуждение в очередных чтениях оставшихся от предыдущей сессии документов.

Среди них "О ломбардах", "О высшем образовании", "О продовольственной безопасности", "О репродуктивном здоровье", "О статусе военнослужащих", "О сохранении и развитии искусства азербайджанского мугама", "О медиа", "О туризме" и пр.

В план законодательных работ осенней сессии парламента также входят законопроекты, включенные в пакет госбюджета.

В ходе сессии также планируется рассмотрение законопроектов, внесенных в порядке законодательной инициативы президентом Азербайджана, депутатами парламента, Верховным Судом, Генеральной прокуратурой, Верховным Меджлисом Нахчывана.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijani Parliament discloses work plan of autumn session
Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin payız sessiyasının işlər planı açıqlanıb

Экслюзивные новости

Утвержден проект реставрации Дома-музея Узеира Гаджибейли в Шуше 
ФотоУтвержден проект реставрации Дома-музея Узеира Гаджибейли в Шуше 
20 сентября 2021 г. 10:08
Определен план работ осенней сессии Милли Меджлиса
Определен план работ осенней сессии Милли Меджлиса
20 сентября 2021 г. 09:46
Бюльбюльоглу: Ежегодно в Шуше будет проводиться фестиваль имени Узеира Гаджибейли
Бюльбюльоглу: Ежегодно в Шуше будет проводиться фестиваль имени Узеира Гаджибейли
18 сентября 2021 г. 17:56
Германия отклонила прошения о предоставлении убежища 353 гражданам Азербайджана
Германия отклонила прошения о предоставлении убежища 353 гражданам Азербайджана
17 сентября 2021 г. 14:01
Посол Кореи: Азербайджан обладает большим потенциалом для развития сотрудничества
ФотоПосол Кореи: Азербайджан обладает большим потенциалом для развития сотрудничества
16 сентября 2021 г. 15:45
Представитель кабинета талибов: Афганистан надеется наладить хорошие отношения с соседями
Представитель кабинета талибов: Афганистан надеется наладить хорошие отношения с соседями
16 сентября 2021 г. 11:09
Глава Генассамблеи ООН рассказал о диалоге между Азербайджаном и Арменией
Глава Генассамблеи ООН рассказал о диалоге между Азербайджаном и Арменией
15 сентября 2021 г. 10:18
Новый глава Генассамблеи ООН обозначил приоритеты своего председательства
ФотоНовый глава Генассамблеи ООН обозначил приоритеты своего председательства
15 сентября 2021 г. 06:48
Уволен завотделом в Комитете диаспоры, пресс-секретарь назначена на новую должность
Уволен завотделом в Комитете диаспоры, пресс-секретарь назначена на новую должность
14 сентября 2021 г. 08:53
Главнокомандующий ВС Украины проанализировал причины победы армии Азербайджана
Главнокомандующий ВС Украины проанализировал причины победы армии Азербайджана
13 сентября 2021 г. 16:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi