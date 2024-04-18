Найселлин Омайра: Сотрудничество с парламентом Азербайджана является "дорожной картой" для Новой Каледонии

Сотрудничество с парламентом Азербайджана является "дорожной картой" для Новой Каледонии.

Сотрудничество с парламентом Азербайджана является "дорожной картой" для Новой Каледонии.

Как сообщает Report, об этом сказала председатель комитета по инфраструктуре, территориальному планированию, устойчивому развитию, энергетике, транспорту и связи Конгресса Новой Каледонии Найселлин Омайра на пресс-конференции в Милли Меджлисе.

По ее словам, подписание меморандума о сотрудничестве между парламентами двух стран откроет новые возможности для Новой Каледонии в ряде сфер: "Этот документ также является "дорожной картой" для Новой Каледонии. Мы хотим, чтобы подписанный с Милли Меджлисом меморандум способствовал предотвращению агрессивной политики Франции в отношении Новой Каледонии".