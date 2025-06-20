Милли Меджлис изменил повестку завтрашнего пленарного заседания

Милли Меджлис изменил повестку дня завтрашнего пленарного заседания

Милли Меджлис изменил повестку дня предстоящего пленарного заседания внеочередной сессии, запланированного на 21 июня.

Как сообщает Report, первоначально в повестку был включен 21 вопрос, однако впоследствии количество рассматриваемых законопроектов сократилось до 16.

Обновленная повестка дня выглядит следующим образом:

1. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц" (третье чтение).

2. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Земельный кодекс Азербайджанской Республики, Гражданский процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Гражданский кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики "О нотариате" и "Об исполнении" (третье чтение).

3. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О прожиточном минимуме" (третье чтение).

4. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О хлопководстве" (третье чтение).

5. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О рынке ценных бумаг" (третье чтение).

6. Проект закона Азербайджанской Республики об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Северная Македония об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических и служебных/официальных паспортов".

7. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об электроэнергетике".

8. Проект Конституционного закона Азербайджанской Республики "Об утверждении изменений в Конституцию Нахичеванской Автономной Республики" (первое чтение).

9. Проект Конституционного закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Конституционный Закон Азербайджанской Республики "О нормативных правовых актах" (первое чтение).

10. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О прохождении службы в органах прокуратуры" (первое чтение).

11. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О полиции" (первое чтение).

12. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об обороне" (первое чтение).

13. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики, Уголовный кодекс Азербайджанской Республики, Кодекс Азербайджанской Республики об административных правонарушениях, законы Азербайджанской Республики "Об информации, информатизации и защите информации", "О государственной пошлине", "О рекламе", "О лицензиях и разрешениях", "О борьбе с легализацией денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, и финансированием терроризма" и "О создании искусственных земельных участков в азербайджанском секторе Каспийского моря (озера)" (первое чтение).

14. Проект закона Азербайджанской Республики "О газоснабжении" (второе чтение).

15. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О лицензиях и разрешениях" (второе чтение).

16. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об электроэнергетике" (второе чтение).