Милли Меджлис изменил повестку завтрашнего пленарного заседания

Милли Меджлис изменил повестку дня предстоящего пленарного заседания внеочередной сессии, запланированного на 21 июня.
Как сообщает Report, первоначально в повестку был включен 21 вопрос, однако впоследствии количество рассматриваемых законопроектов сократилось до 16.
Обновленная повестка дня выглядит следующим образом:
1. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц" (третье чтение).
2. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Земельный кодекс Азербайджанской Республики, Гражданский процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Гражданский кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики "О нотариате" и "Об исполнении" (третье чтение).
3. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О прожиточном минимуме" (третье чтение).
4. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О хлопководстве" (третье чтение).
5. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О рынке ценных бумаг" (третье чтение).
6. Проект закона Азербайджанской Республики об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Северная Македония об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических и служебных/официальных паспортов".
7. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об электроэнергетике".
8. Проект Конституционного закона Азербайджанской Республики "Об утверждении изменений в Конституцию Нахичеванской Автономной Республики" (первое чтение).
9. Проект Конституционного закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Конституционный Закон Азербайджанской Республики "О нормативных правовых актах" (первое чтение).
10. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О прохождении службы в органах прокуратуры" (первое чтение).
11. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О полиции" (первое чтение).
12. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об обороне" (первое чтение).
13. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики, Уголовный кодекс Азербайджанской Республики, Кодекс Азербайджанской Республики об административных правонарушениях, законы Азербайджанской Республики "Об информации, информатизации и защите информации", "О государственной пошлине", "О рекламе", "О лицензиях и разрешениях", "О борьбе с легализацией денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, и финансированием терроризма" и "О создании искусственных земельных участков в азербайджанском секторе Каспийского моря (озера)" (первое чтение).
14. Проект закона Азербайджанской Республики "О газоснабжении" (второе чтение).
15. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О лицензиях и разрешениях" (второе чтение).
16. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об электроэнергетике" (второе чтение).