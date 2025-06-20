О нас

Милли Меджлис изменил повестку завтрашнего пленарного заседания

Милли Меджлис изменил повестку завтрашнего пленарного заседания Милли Меджлис изменил повестку дня завтрашнего пленарного заседания
Милли Меджлис
20 июня 2025 г. 18:18
Милли Меджлис изменил повестку завтрашнего пленарного заседания

Милли Меджлис изменил повестку дня предстоящего пленарного заседания внеочередной сессии, запланированного на 21 июня.

Как сообщает Report, первоначально в повестку был включен 21 вопрос, однако впоследствии количество рассматриваемых законопроектов сократилось до 16.

Обновленная повестка дня выглядит следующим образом:

1. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц" (третье чтение).

2. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Земельный кодекс Азербайджанской Республики, Гражданский процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Гражданский кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики "О нотариате" и "Об исполнении" (третье чтение).

3. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О прожиточном минимуме" (третье чтение).

4. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О хлопководстве" (третье чтение).

5. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О рынке ценных бумаг" (третье чтение).

6. Проект закона Азербайджанской Республики об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Северная Македония об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических и служебных/официальных паспортов".

7. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об электроэнергетике".

8. Проект Конституционного закона Азербайджанской Республики "Об утверждении изменений в Конституцию Нахичеванской Автономной Республики" (первое чтение).

9. Проект Конституционного закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Конституционный Закон Азербайджанской Республики "О нормативных правовых актах" (первое чтение).

10. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О прохождении службы в органах прокуратуры" (первое чтение).

11. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О полиции" (первое чтение).

12. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об обороне" (первое чтение).

13. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики, Уголовный кодекс Азербайджанской Республики, Кодекс Азербайджанской Республики об административных правонарушениях, законы Азербайджанской Республики "Об информации, информатизации и защите информации", "О государственной пошлине", "О рекламе", "О лицензиях и разрешениях", "О борьбе с легализацией денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, и финансированием терроризма" и "О создании искусственных земельных участков в азербайджанском секторе Каспийского моря (озера)" (первое чтение).

14. Проект закона Азербайджанской Республики "О газоснабжении" (второе чтение).

15. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О лицензиях и разрешениях" (второе чтение).

16. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об электроэнергетике" (второе чтение).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin sabahkı plenar iclasının gündəliyi dəyişib

Самое читаемое

Главы МИД Ирана и Пакистана обсудили израильские атаки
Главы МИД Ирана и Пакистана обсудили израильские атаки
14 июня 2025 г. 14:50
В Карсе прошел Турецко-азербайджанский региональный экономический форум
ФотоВ Карсе прошел Турецко-азербайджанский региональный экономический форум
17 июня 2025 г. 19:40
Раскол в ЕС? Разные подходы европейских лидеров к ирано-израильскому конфликту
Раскол в ЕС? Разные подходы европейских лидеров к ирано-израильскому конфликту
18 июня 2025 г. 23:04
Эрдоган: Турция никогда не забудет помощь, оказанную ей азербайджанским народом в час трагедии
Эрдоган: Турция никогда не забудет помощь, оказанную ей азербайджанским народом в час трагедии
19 июня 2025 г. 17:05
Fitch: Несмотря на ожидаемый в 2025 году дефицит бюджета, фискальные буферы Азербайджана остаются сильными
Fitch: Несмотря на ожидаемый в 2025 году дефицит бюджета, фискальные буферы Азербайджана остаются сильными
14 июня 2025 г. 03:38
Расселл стал победителем Гран-при Канады Формулы 1
Расселл стал победителем Гран-при Канады Формулы 1
15 июня 2025 г. 23:46
Депутат: Азербайджан вносит вклад в формирование повестки глобальной урбанизации
Депутат: Азербайджан вносит вклад в формирование повестки глобальной урбанизации
17 июня 2025 г. 14:54
Спикер парламента Болгарии: Cтраны ОЧЭС должны сосредоточиться на снижении выбросов
Спикер парламента Болгарии: Cтраны ОЧЭС должны сосредоточиться на снижении выбросов
18 июня 2025 г. 11:14
Делегаты правящей партии Турции посетят Шушу
Делегаты правящей партии Турции посетят Шушу
14 июня 2025 г. 03:39
Зеленский предупредил о дополнительных рисках для Украины из-за конфликта между Ираном и Израилем
Зеленский предупредил о дополнительных рисках для Украины из-за конфликта между Ираном и Израилем
14 июня 2025 г. 14:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi