О нас

Депутат: Необходимо усилить сотрудничество с политическими партиями

Депутат: Необходимо усилить сотрудничество с политическими партиями Депутатам парламента Азербайджана в дальнейшем необходимо усилить сотрудничество с политическими партиями.
Милли Меджлис
23 ноября 2022 г. 13:26
Депутат: Необходимо усилить сотрудничество с политическими партиями

Депутатам парламента Азербайджана в дальнейшем необходимо усилить сотрудничество с политическими партиями.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Джейхун Мамедов в ходе обсуждения нового варианта законопроекта "О политических партиях“.

По его словам, сегодня Азербайджан вступил на новый этап развития: "Мы являемся свидетелями повышения политической партийной культуры в стране, отношения с политическими партиями вышли на еще более высокий уровень. В настоящее время все партии, действующие в стране, участвуют в диалоге и для их деятельности созданы все необходимые условия".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Deputat: "Gələcəkdə siyasi partiyalarla əməkdaşlığı daha da artırmalıyıq"

Другие новости из категории

Новый вариант законопроекта “О политических партиях” рекомендован на пленарное заседание ММ
Новый вариант законопроекта “О политических партиях” рекомендован на пленарное заседание ММ
23 ноября 2022 г. 13:20
Зампред ММ: В новой редакции законопроекта “О политических партиях” внесены изменения в 18 статей
Зампред ММ: В новой редакции законопроекта “О политических партиях” внесены изменения в 18 статей
23 ноября 2022 г. 11:44
Депутаты примут участие в осенней сессии ПА ОБСЕ
Депутаты примут участие в осенней сессии ПА ОБСЕ
22 ноября 2022 г. 20:57
Председатель комитета Милли Меджлиса примет участие в заседаниях ПАСЕ
Председатель комитета Милли Меджлиса примет участие в заседаниях ПАСЕ
22 ноября 2022 г. 17:08
Спикер: Вернувшиеся на освобожденные территории бывшие вынужденные переселенцы подвергаются опасности
ФотоСпикер: Вернувшиеся на освобожденные территории бывшие вынужденные переселенцы подвергаются опасности
21 ноября 2022 г. 21:00
Сахиба Гафарова встретилась с председателем Национального собрания Вьетнама
ФотоСахиба Гафарова встретилась с председателем Национального собрания Вьетнама
21 ноября 2022 г. 20:50
В Азербайджане повторившие нарушение финотчетности партии лишатся господдержки в течение года
В Азербайджане повторившие нарушение финотчетности партии лишатся господдержки в течение года
21 ноября 2022 г. 13:24
Не представленным в Милли Меджлисе политическим партиям будет выделена финансовая помощь
Не представленным в Милли Меджлисе политическим партиям будет выделена финансовая помощь
21 ноября 2022 г. 13:06
Спикер Милли Меджлиса совершила визит в Камбоджу
ФотоСпикер Милли Меджлиса совершила визит в Камбоджу
20 ноября 2022 г. 19:42
В Азербайджане будет вестись государственный реестр ценных бумаг
В Азербайджане будет вестись государственный реестр ценных бумаг
18 ноября 2022 г. 18:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi