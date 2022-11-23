Депутат: Необходимо усилить сотрудничество с политическими партиями

Депутатам парламента Азербайджана в дальнейшем необходимо усилить сотрудничество с политическими партиями.

Депутатам парламента Азербайджана в дальнейшем необходимо усилить сотрудничество с политическими партиями.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Джейхун Мамедов в ходе обсуждения нового варианта законопроекта "О политических партиях“.

По его словам, сегодня Азербайджан вступил на новый этап развития: "Мы являемся свидетелями повышения политической партийной культуры в стране, отношения с политическими партиями вышли на еще более высокий уровень. В настоящее время все партии, действующие в стране, участвуют в диалоге и для их деятельности созданы все необходимые условия".