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Азербайджан меняет подход к госконтролю за ввозом пищевой продукции

Азербайджан меняет подход к госконтролю за ввозом пищевой продукции К государственному контролю над ввозом в Азербайджан продуктов питания и кормов, а также материалов и изделий, контактирующих с пищевыми продуктами, будет применен новый подход.
Милли Меджлис
1 марта 2022 г. 13:32
Азербайджан меняет подход к госконтролю за ввозом пищевой продукции

К государственному контролю над ввозом в Азербайджан продуктов питания и кормов, а также материалов и изделий, контактирующих с пищевыми продуктами, будет применен новый подход.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Агентства по продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) Гошгар Тахмазли.

"Не только сами пищевые продукты, но и контейнеры, в которые они упакованы, а также контактирующие с ними материалы и продукты тоже должны соответствовать определенным нормам. Во всем мире существует такой подход. В новом законе даны подробные объяснения в связи с этим вопросом", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Qoşqar Təhməzli: "Azərbaycana gətirilən məhsullara dövlət nəzarəti ilə bağlı yeni yanaşma tətbiq ediləcək”

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