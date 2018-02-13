Парламент принял годовой отчет органа, осуществляющего административный контроль за деятельностью муниципалитетов

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Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса был принят годовой отчет Центра работы с муниципалитетами при Министерстве юстиции.

Как сообщает Report, отчет был представлен заместителем министра юстиции Вилаятом Захировым. Он отметил, что в прошлом году в Центр поступило около 65 тысяч актов муниципалитетов. Каждый акт был подвергнут юридической экспертизе, муниципалитетам были даны предложения по поводу изменения и отмены 1979 актов. В соответствии с законодательством, был отменен 741 акт, внесены изменения в 714 актов.

В прошлом году были выявлены факты незаконного использования земельного участка в 2636 га. Была проведена работа по возвращению этой земли в пользование муниципалитетов. В прошлом году факты нарушения земельного законодательства снизились по сравнению с показателем предыдущего года более, чем в 3 раза. Некоторыми муниципалитетами были допущены серьезные нарушения. Были зафиксированы 24 подобных случая, по данным фактам направлены обращения в прокуратуру и соответствующие правоохранительные органы. По 15 выявленным фактам возбуждены уголовные дела.

В 2017 году в суды поступили 3 обращения, что ниже в 7 раз по сравнению с 2016 годом.

Отчет был выставлен на голосование и принят.