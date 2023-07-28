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Ариф Рагимли: Главным условием для пресс-секретаря является налаживание тесных контактов с журналистами

Ариф Рагимли: Главным условием для пресс-секретаря является налаживание тесных контактов с журналистами "Главным условием для пресс-секретаря является налаживание тесных контактов с журналистами различных медиа-органов".
Медиа
28 июля 2023 г. 18:58
Ариф Рагимли: Главным условием для пресс-секретаря является налаживание тесных контактов с журналистами

"Главным условием для пресс-секретаря является налаживание тесных контактов с журналистами различных медиа-органов".

Как сообщает Report, об этом пресс-секретарь Общественного объединения İrəli Ариф Рагимли сказал на встрече со студентами Медиа-школы Report.

Он рассказал о сложности работы в качестве пресс-секретаря неправительственной организации: "Обеспечить участие представителей различных СМИ в проводимых мероприятиях и конференциях – непростая задача. Поэтому пресс-секретарь должен стараться постоянно контактировать с работниками сайтов и телевидения, укреплять связи с журналистами".

А.Рагимли отметил, что журналист не нуждается в особой похвале за выполняемую работу: "Журналист не должен ждать благодарности за свою работу. Работа должна быть его мотивацией".

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Версия на английском языке ФотоIrali spokesman: Establishing close contact with journalists main condition for press secretary
Версия на азербайджанском языке Фото“İrəli”nin sözçüsü: “Mətbuat katibi üçün əsas şərt jurnalistlərlə sıx əlaqə qurmaqdır”

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