Ариф Рагимли: Главным условием для пресс-секретаря является налаживание тесных контактов с журналистами

"Главным условием для пресс-секретаря является налаживание тесных контактов с журналистами различных медиа-органов".

"Главным условием для пресс-секретаря является налаживание тесных контактов с журналистами различных медиа-органов".

Как сообщает Report, об этом пресс-секретарь Общественного объединения İrəli Ариф Рагимли сказал на встрече со студентами Медиа-школы Report.

Он рассказал о сложности работы в качестве пресс-секретаря неправительственной организации: "Обеспечить участие представителей различных СМИ в проводимых мероприятиях и конференциях – непростая задача. Поэтому пресс-секретарь должен стараться постоянно контактировать с работниками сайтов и телевидения, укреплять связи с журналистами".

А.Рагимли отметил, что журналист не нуждается в особой похвале за выполняемую работу: "Журналист не должен ждать благодарности за свою работу. Работа должна быть его мотивацией".