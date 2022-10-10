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MEDİA и Университет АДА начали тренинги для тележурналистов

MEDİA и Университет АДА начали тренинги для тележурналистов При совместной организации Агентства развития медиа (MEDİA) и Университета АДА 10 октября начались тренинги для тележурналистов на тему "Универсальный журналист в аудиовизуальной медиа-среде".
Медиа
10 октября 2022 г. 20:41
MEDİA и Университет АДА начали тренинги для тележурналистов

При совместной организации Агентства развития медиа (MEDİA) и Университета АДА 10 октября начались тренинги для тележурналистов на тему "Универсальный журналист в аудиовизуальной медиа-среде".

Об этом Report сообщили в Агентстве.

На церемонии открытия тренинга проректор Университета АДА Фариз Исмаилзаде с удовлетворением отметил сотрудничество с Агентством развития медиа. Он подчеркнул, что тренинги будут способствовать началу новой тенденции в медиа, созданию качественного контента, профессиональному развитию журналистов.

Затем исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмаилов рассказал о важности проведения тренингов с привлечением иностранных специалистов для стимулирования творческо-инновационного потенциала журналистов, работающих в телевизионной среде, повышения их теоретических знаний на основе зарубежного опыта.

Целью тренингов, которые продлятся до 13 октября, является совершенствование производства новостей на телевидении, стимулирование цифровизации, расширение применения зарубежных знаний и опыта в аудиовизуальном направлении и достижение создания более качественного контента.

В тренингах ожидается выступление тележурналиста медиа-сети "Аль-Джазира“ Мохамеда Элатеба на темы "Мобильная журналистика", "Видеожурналистика", "Телевизионная журналистика" и др.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMEDİA və ADA Universiteti telejurnalistlər üçün təlimlərə başlayıb

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