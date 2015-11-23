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    ​Издательство "Qələm" выпустило для маленьких читателей три новые книги

    Теперь дети смогут прочитать о приключениях любимого героя Кайюна на родном языке

    Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Издательство "Qələm" продолжает издание книг для маленьких читателей. Книги изданы в целях оказать помощь юным читателям в проведении свободного времени, укреплении навыков чтения и повышении кругозора.

    Как сообщает Report, с этой целью издательство выставило на продажу книги из еще трех серий, в том числе из серии "Черепашки-ниндзя". Как сообщили в издательстве, книги могут стать отличной тренировкой для мозга маленьких читателей: "Теперь дети смогут прочитать о приключениях любимого героя Кайюна на родном языке".

    Издательство "Qələm" выпустило на азербайджанском языке книгу о приключениях еще одного любимого героя - Доры.

    Издания приобретены у издательств "Nickeledion" и "Chouttepublishing" и их авторское право в Азербайджане принадлежит издательству "Qələm".

    В издательстве заявили, что указанные книги помогут не только привить детям навыки чтения, но и окажут положительное влияние на формирование художественного вкуса и расширение мировоззрения.  

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